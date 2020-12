Calcio: Bologna, si ferma Orsolini per 3-4 settimane

(ANSA) – BOLOGNA, 01 DIC – In casa Bologna si ferma Riccardo

Orsolini. Sostituito al 18′ nel corso della sfida con il Crotone

per un risentimento muscolare, l’esterno offensivo rossoblù, nel

giro della nazionale di Mancini, sarà costretto a rimanere ai

box fino alla fine dell’anno: “Gli esami cui è stato sottoposto

Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado

del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane”,

spiega una nota del Bologna. L’infortunio arriva in un buon

momento del giocatore, che tra campionato, Coppa Italia e maglia

azzurra aveva totalizzato cinque gol e due assist nelle ultime

nove presenze. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte