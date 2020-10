Calcio: Boninsegna, con questa difesa l’Inter non va lontana

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Io sono interista dalla nascita e

Conte mi fa arrabiare perché sta comprando troppi giocatori, è

andato in confusione secondo me”. Roberto Boninsegna, ospite del

programma ‘Campioni del mondo’ (Radio Rai2), condotto da Marco

Lollobrigida, non ha risparmiato critiche al tecnico ed a come

la squadra è stata assemblata.

“In difesa non abbiamo i sostituti giusti per Godin, tanto è

vero che prendiamo troppi gol – ha detto ancora l’ex attaccante

nerazzurro – Con una difesa così non credo che si vada molto

lontano”. Kolarov nel ruolo di centrale “non è capace. In

qualunque campionato del mondo se non hai la difesa forte non

vinci niente”. Boninsegna ha criticato anche la Cessione di

Zaniolo “ci volevano solo dei pazzi per darlo via per quattro

milioni. Vuol dire che c’è qualche problema nella società. Ora

Conte è stato accontentato in tutto – ha concluso – ma bisogna

vedere con che criterio. Secondo me all’Inter manca un vero

regista”. (ANSA).



