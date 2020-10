++ Calcio: Bonucci sprona la Juve, bisogna crescere ++

(ANSA) – TORINO, 18 OTT – C’è delusione tra i giocatori della

Juventus per il pareggio contro il Crotone neopromosso.

L’occasione per voltare pagina, però, è dietro l’angolo, grazie

alla Champions. “Dispiace per il risultato , ma testa alla

champions” scrive Cuadrado su Instagram. “Dispiace per il

risultato di stasera. Rimaniamo concentrati e uniti, martedì ci

aspetta il debutto in Champions”, aggiunge Bentancur. “Risultato

che non ci soddisfa. Bisogna crescere. Adesso pensiamo a

martedì”, dice Bonucci. “Dobbiamo continuare a combattere!” il

grido di Morata; “Combatteremo tutti insieme” il messaggio di

Portanova, ieri titolare a sorpresa. (ANSA).



—

