Calcio: Bundesliga, tre positivi al virus nel Colonia

Tre persone sono risultate positive al coronavirus nel Colonia e saranno messe in quarantena per 14 giorni: lo ha annunciato stasera il club della Bundesliga. “Il Colonia ha testato giovedì tutta la squadra e lo staff. Tre persone sono risultate positive, tutte prive di sintomi”, ha fatto sapere il club in un comunicato. L’annuncio semina dubbi sulla ripartenza del campionato di calcio tedesco.

Ieri la cancelliera Angela Merkel ha detto che il governo prenderà una decisione il 6 maggio.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte