Calcio: Cagliari; a Verona senza Cragno e Godin

(ANSA) – CAGLIARI, 29 NOV – Cagliari a caccia di punti e di

se stesso a Verona. Ma senza Cragno, in permesso per motivi

familiari (sta per diventare di nuovo papà) e Godin, ancora

infortunato.

Tra i pali, dopo l’esordio con il Milan, torna Radunovic.

Convocato anche il portiere della Primavera D’Aniello.

Alla vigilia della delicata trasferta, niente conferenza stampa

per Mazzarri, che visti gli impegni ravvicinati – fa sapere la

società – parlerà direttamente dopo la partita di domani sera.

La salvezza è a tre passi: il ko dello Spezia battuto ieri in

casa dal Bologna è una nuova chance per il Cagliari. Ma i

rossoblù devono cercare accelerazione e svolta. Domani Joao

Pedro e compagni ci proveranno a Verona contro l’ex Simeone. E

troveranno un Hellas che vuole reagire dopo la sconfitta con la

Sampdoria. E un Cholito fermo da due turni: troppo per lui in

questo avvio di campionato con nove gol.

Ma anche il Cagliari è molto arrabbiato per il pareggio al 90°

della Salernitana: i tifosi, che dopo la delusione di venerdì

hanno chiesto e ottenuto un confronto con squadra e presidente,

ora vogliono i fatti. Mazzarri può contare più o meno sugli

stessi uomini della gara con la Salernitana. E la formazione

iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quella vista in campo

venerdì, portiere a parte.

C’è magari da considerare la possibilità di avere un Pavoletti

con qualche minuto in più sulle gambe. In difesa il tecnico

dovrebbe puntare ancora sulla coppia Ceppitelli-Carboni. O sul

trio con Caceres in caso di 3-5-2. A centrocampo il regista

dovrebbe essere ancora Grassi, di nuovo in gruppo dopo i

problemi che lo hanno costretto a uscire a metà gara contro la

Salernitana. Davanti Mazzarri si affiderà ancora a Joao Pedro e

Keita con Pavoletti pronto a dare una mano a partita iniziata.

Il tridente ha funzionato con la Salernitana ma per ora viene

considerata una soluzione d’emergenza e in corso d’opera.

