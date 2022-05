Calcio: Cagliari; Agostini, orgoglioso della scelta,ci credo

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 06 MAG – “In questo momento non contano

moduli o formazione, dobbiamo mettere in campo tutto quello che

abbiamo, è una gara fondamentale e in questi giorni ho lavorato

soprattutto a livello mentale”. Sono le prime parole del neo

allenatore del Cagliari, Alessandro Agostini, presentato

ufficialmente questo pomeriggio alla Domus dopo l’esonero di

Walter Mazzarri, a tre giornate dalla fine ma soprattutto alla

vigilia dello scontro diretto per la salvezza di domenica a

Salerno.

Accompagnato dal direttore sportivo Stefano Capozucca, l’ex

terzino sinistro rossoblù e in questa stagione tecnico della

Primavera, si è detto “orgoglioso di essere stato scelto dalla

società. Io ci credo veramente, ho trovato dei ragazzi

disponibili, responsabili, sono convinto che metteranno tutto

loro stessi per questo obiettivo”.

Esordio di fuoco per Agostini con la Salernitana che proprio

ieri, battendo il Venezia, ha superato in classifica i sardi,

ora terzultimi. “Domenica non penso a uno scenario da dentro o

fuori – ha detto – il mio pensiero è portare positività. Sto

facendo un lavoro importante a livello psicologico, ma

l’obiettivo è fattibile, perché è la realtà, non lo dico io,

abbiamo le possibilità di levarci da questa posizione. Ora conta

solo il grande senso di responsabilità e andare a fare una

grande partita domenica. Conosco questi momenti, perché li ho

vissuti sulla mia pelle da calciatore, l’unica strada è l’unione

di intenti e mettere dentro tutto quello che si ha”.

Porterà a Salerno qualche ‘gioiellino’ della Primavera che ha

conquistato i playoff? “Sto valutando – ha concluso Agostini –

ma credo di no”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte