Calcio: Cagliari; Mazzarri, troppo tesi, serve ottimismo

(ANSA) – CAGLIARI, 30 SET – Nuova occasione per uscire dalla

crisi e dalla zona retrocessione: domani contro il Venezia il

Cagliari cerca la sua prima vittoria in campionato. Mazzarri ci

tiene, ma non mette fretta alla squadra: “Vogliamo fare bene –

ha detto nella conferenza stampa della vigilia – a me perdere

non piace: dopo una sconfitta non dormo. Però se dopo sei

giornate bisogna guardare la classifica io dico che non bisogna

essere ansiosi. I ragazzi stanno lavorando e io sono il garante

del loro impegno, ma per assimilare certi concetti è necessaria

un po’ di pazienza”.

E gli elementi chiave per provare a prendersi i tre punti li ha

già trasmessi: “Per me bisogna partire dalla difesa, ma occorre

anche saper costruire e essere aggressivi: le mie squadre

recuperano molto la palla nella metà campo avversaria – ha detto

Mazzarri – ma è anche una questione di gamba: con la Lazio

eravamo freschi e abbiamo fatto bene”. Errori da evitare? “Andare sempre in svantaggio- ha spiegato- perché poi persi

fiducia e non sei sereno nella costruzione”. Sarà un Cagliari

che, rispetto alla formazione più o meno tipo delle prime

giornate, dovrà rinunciare a Dalbert, già ko a Napoli, e ora

anche a Ceppitelli, distrazione alla coscia. Pavoletti, ancora

non al 100% secondo il mister, partirà dalla panchina.

Occhio al Venezia: “È una squadra che verrà a Cagliari a fare la

sua partita come ha fatto l’Empoli. E soprattutto se non si ha

la condizione atletica degli avversari tutto si complica. Però

abbiamo le possibilità di metterli in difficoltà: non dobbiamo

essere tesi e volere tutto subito. A volte ci mancano serenità e

lucidità nell’ultimo passaggio”. (ANSA).



