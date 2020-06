Calcio: Carnevali, Boga? Sassuolo non vuole distruggere

(ANSA) – MILANO, 24 GIU – “La nostra politica è cercare di costruire e non distruggere”. Così l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervistato da Dazn prima della sfida di San Siro con l’Inter, ha chiarito la posizione del club sull’attaccante Jeremie Boga, che fa gola a diverse squadre. “E’ stata un’operazione molto importante e con un risultato economicamente non facile da ottenere perché lo andammo preso al 100% dal Chelsea – ha detto Carnevali -. Ora faremo delle valutazioni, ma il Sassuolo vuole portare a termine il campionato senza pensare al prossimo, sapendo che la nostra politica è cercare di costruire e non di distruggere”. (ANSA).



