Calcio: Casillas difende la Spagna ‘diamo tempo a de la Fuente’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “Sabato la Spagna era una super

squadra, era come se stessimo per vincere la quarta Coppa e

nessuno si ricordava di Luis Enrique. Oggi l’allenatore è un

disastro”. Facendo ironia sulle fluttuanti opinioni calcistiche

dell’ambiente iberico il portiere campione del mondo con la

Spagna Iker Casillas difende le Furie Rosse dopo il ko subito in

Scozia nel secondo match di qualificazione agli Europei di

calcio del 2024: “Ora di dice che la Spagna è un disastro. Non

si qualificano per l’Euro e abbiamo appena iniziato…” , ha

scritto lo storico estremo difensore del Real M;adrid sul suo

account Twitter, accompagnando la sua riflessione con l’emoticon

che gli copre il volto. “È chiaro che la sconfitta contro la

Scozia è stata durissima – insiste Casillas – bisogna dare tempo

a Luis de la Fuente. Il tecnico è appena arrivato, con una

vittoria per 3-0 contro la Norvegia all’esordio e poi ha subito

la sua prima sconfitta da ct della Spagna”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte