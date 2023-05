Calcio: caso Reggina, Balata ‘servono chiarezza e tempestività’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – “Ci vuole chiarezza, ci vuole

tempestivita’. Bisogna che questo sistema non viva queste

situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve essere uin

perimetro delle competizioni sportive all’interno del quale

bisogna avere certezza delle classifiche”. Cosi’ Mauro Balata,

presidente della Lega di serie B, ha risposto a Sky, nel pre

partita di Sudtirol-Genoa, a una domanda sull’incertezza di

classifica legata al caso Reggina. Il club calabrese è gia’

stato penalizzato di tre punti ed e’ ancora sotto processo

sportivo per diverse irregolarita’ nei pagamenti.

“La politica che facciamo da un po’ di anni a questa parte –

ha poi aggiunto Balata, invitato a Bolzano dalla Provincia

Autonoma per sottolineare la crescita di presenze turistiche

legata al campionato di B del Sudtirol – è che le nostre società

lavorino e costruiscano un progetto sportivo che si debba

coniugare con il territorio, la comunità e le attività

economiche e sociali che vengono sviluppate all’interno di

queste meravigliose città che abbiamo nella nostra Lega” (ANSA).



