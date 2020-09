Calcio: Cassano all’Entella, figlio nel settore giovanile

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Il figlio di Antonio Cassano si lega

all’Entella. Christopher, primogenito dell’ex giocatore tra gli

altri di Roma e Real Madrid, entra a far parte della leva 2011

del club ligure che milita in Serie B: l’annuncio lo ha fatto

mamma Carolina Marcialis sui social (“il tuo primo contratto,

orgogliosa di te”). Poi l’Entella ha salutato l’arrivo del baby

calciatore figlio d’arte “Alla fine Cassano è arrivato in

biancoceleste e siamo molto contenti di avere Christopher nella

nostra leva 2011 – ha scritto il club su Twitter -. È stata

Carolina Marcialis ad annunciarlo con l’orgoglio della mamma che

osserva il suo campioncino firmare il primo contratto davanti a

papà Antonio”. (ANSA).



—

