Calcio: Cerri rinnova contratto col Cagliari sino al 2024

(ANSA) – CAGLIARI, 26 NOV – Alberto Cerri, attaccante del

Cagliari classe 1996, festeggia il ritorno al gol in Coppa

Italia con il rinnovo di contratto: l’ex Juventus ha firmato con

il club rossoblu sino al 30 giugno 2024 con opzione per la

stagione 2024-25. L’attaccante ha totalizzato con la maglia del

Cagliari 58 presenze e 7 reti. Al primo anno in Sardegna ha dato

il suo contributo alla conquista del campionato di B: suo il gol

del 3-0 contro il Bari, nel match che diede la certezza della

pronta risalita nella massima serie. Chiusa la stagione in

prestito alla Spal, è rientrato di nuovo alla base e alla sua

prima da titolare si è fatto trovare pronto, decisivo ieri sera

per il passaggio del turno in Coppa Italia. (ANSA).



