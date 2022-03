Calcio: Chechi, con tanti stranieri difficile fare vivaio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 28 MAR – “Se 10 giocatori su 11 che vanno in

campo delle squadre di calcio italiane sono stranieri, credo che

si debba aprire una riflessione, perché probabilmente non è il

modo migliore per costruire un vivaio migliore di questo che

abbiamo”: è il commento, sulla mancata qualificazione della

Nazionale ai Mondiali, dell’ex campione olimpico di ginnastica

Jury Chechi, a margine dell’inaugurazione dell’isola sportiva

che è stata realizzata a Montelupone in provincia di Macerata.

“La riflessione che faccio è di uno che di calcio ci capisce

poco, ma che è dispiaciuto che per la seconda volta non andiamo

ai Mondiali”, ha sottolineato Chechi. Che ha aggiunto: “Quando

si perde occorre sempre analizzarne i motivi per non perdere

più, soprattutto per un’Italia che nel calcio ha fatto e farà

ancora grandi cose”. “Malgrado la mancata qualificazione sia un

tasto dolente, non ci dimentichiamo che lo sport è anche

questo”, ha concluso Chechi. (ANSA).



