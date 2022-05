Calcio: Chiellini, davanti a me il più bello dei tramonti

Condividi l'articolo

Passo d’addio questa sera per Chiellini all’Allianz Stadium nel posticipo con la Lazio. “E’ arrivato il giorno. – scrive il difensore sul suo profilo Instagram, su una galleria fotografica in bianconero – Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo. l’accettazione della sconfitta”.

Per il numero 3 bianconero è la serata dei saluti “e di un’infinita e profonda gratitudine – scrive ancora – Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti provando a immagine una nuova alba. Perché il viaggio non finisce. Non so ancora cosi mi aspetti dopo. Ma saranno un altro tempo e un’altra storia”.





