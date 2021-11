Calcio: City; nuovi guai per Mendy, altre 2 accuse di stupro

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Ancora guai per Benjamin Mendy. Il

difensore del Manchester City è stata incriminato per altri due

reati di violenza sessuale. Il nazionale francese, che

attualmente si trova in stato di detenzione nel carcere

Altcourse di Liverpool, dovrà presentarsi mercoledì davanti alla

Stockport Magistrates’ Court per rispondere a sei capi di

imputazione, di violenza e abusi sessuali, contenuti nelle

denunce di quattro giovani donne. Le presunte violenze sarebbero

state compiute tra l’ottobre 2020 e l’agosto 2021. Mendy è un

giocatore del Manchester City dal 2017 quando era stato

acquistato dal Monaco per una cifra sui 60 milioni di euro. A

seguito delle accuse ricevute, il 27enne difensore è stato

sospeso dal suo club.

In totale diventano così 6 le accuse di stupro e una di

aggressione sessuale. Mendy, insieme a Louis Saha Matturie,

l’altro accusato, dovrà comparire domani in Tribunale a

Stockport .

Mendy era stato “messo” in stato di detenzione provvisoria

alla fine di agosto. Il suo club, dove milita dal 2017, lo aveva

sospeso pochi minuti prima che la polizia annunciasse il suo

arresto. All’origine delle denunce contro i due uomini sono

quattro donne, tutte di età superiore ai 16 anni. Per ingaggiare

Mendy, tornato al Marsiglia e per una stagione al Monaco, il

City aveva sborsato 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di

euro), rendendo all’epoca il giovane laterale francese il

difensore più costoso della storia. (ANSA).



—

