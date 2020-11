Calcio: Commisso, darò cartellini gialli e rossi ai media

(ANSA) – FIRENZE, 18 NOV – ”Ho sentito tante bugie sulla

Fiorentina, come ad esempio che interverrei nella decisioni di

Pradè. Sono tutte bugie. In futuro userò un altro sistema, comincerò a dare privatamente cartellini gialli e rossi ai

media, e quando arriverà il punto che io farò il centro sportivo

qualcuno non potrà entrarci”.

Così Rocco Commisso intervenendo oggi, in diretta da New York,

ai microfoni dell’emittente toscana Lady Radio.

”Siccome il Viola Park sarà un’area privata – ha proseguito il

presidente del club viola – se qualcuno entra deve essere

legittimato…Perché la Fiorentina non si fa in radio o nei

giornali solo per fare i soldi tramite la Fiorentina. Bisogna

pure dire le cose giuste”. Poi ha replicato alle critiche che

gli sono apparse eccessive: ”Non so di calcio come Barone,

Antognoni o Pradè ma questo non vuol dire che non sappia nulla

avendo pure giocato a pallone da giovane. Quanti fra i 20

proprietari di serie A lo hanno fatto? Forse 3 o 4. Il

presidente cinese dell’Inter ha mai giocato a calcio? No. Allora

perché certe cose a Milano non le dicono?”.

Infine Commisso ha sottolieneato che “il mio rapporto coi

giornalisti, specie quelli di Firenze, è cambiato, sono molto

molto deluso per come hanno trattato la mia Fiorentina, e penso

che i tifosi la pensino come me”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte