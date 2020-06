Calcio: Commisso, Tifosi unici vogliamo uno stadio per voi

(ANSA) – FIRENZE, 20 GIU – ”Cari tifosi siete stati incredibili, unici, siamo al vostro fianco e non vogliamo smettere di continuare a provare a realizzare un nuovo stadio per voi, per Firenze, per le ambizioni e i sogni che tutti abbiamo e non vogliamo tenere chiusi in un cassetto”. Con una lettera aperta diffusa attraverso Violachannel, il canale ufficiale della Fiorentina, Rocco Commisso ha voluto ringraziare per la manifestazione che ieri sera ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di persone a sostegno della battaglia per lo stadio, una manifestazione contrassegnato prima da un corteo con auto e motorini per le strade della città poi con il trasporto addirittura di alcune ruspe e gru davanti al Franchi.

”Le immagini del popolo viola, unito e compatto, che in una serata di festa, con grande civiltà, fa sapere al mondo intero la sua ferma volontà di poter avere una nuova casa per la Fiorentina, sono state bellissime e di grande impatto – ha proseguito il patron – Ieri sera mi avete fatto arrivare al cuore un ennesimo messaggio, fortissimo e diretto: tutti noi insieme vogliamo solo il bene della Fiorentina e ci batteremo per questo obiettivo”.

Nel frattempo la squadra continua la preparazione per il ritorno in campo previsto lunedì alle 19,30 quando a Firenze arriverà il Brescia. Beppe Iachini sfrutterà gli ultimi due allenamenti per decidere la formazione iniziale, sotto osservazione in particolare Franck Ribéry in gruppo ormai da qualche settimana ma reduce da oltre sei mesi di stop.

”Ricominciare il campionato è una bella sensazione, sarà come disputare un mini torneo – ha detto Gaetano Castrovilli ai canali ufficiali del club viola – Lotteremo per i nostri tifosi dando tutto quel che abbiamo”. (ANSA).



