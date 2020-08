Calcio: Community Shield apre stagione calcio inglese

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – La stagione calcistica inglese si

apre domani, come da tradizione, con la Community Shield, tra il

Liverpool (1,67) campione d’Inghilterra e l’Arsenal (5,00)

detentore della FA Cup. Second 6 tifosi su 10 di Planetwin365, i

Reds riusciranno a mettere le mani sul trofeo che non vincono

dal 2006, mentre solo il 19% crede in un nuovo successo

dell’Arsenal, che ha vinto tre delle ultime 6 edizioni. Entrambe

le squadre hanno un gran feeling con questa competizione che si

sono aggiudicate per ben 15 volte nella loro storia; solo il

Manchester United con 21 successi ha fatto di meglio.

I bookies di Planetwin365 si aspettano una partita con almeno

4 gol (Over 3.5 a 2,51) dove gli attacchi prevarranno sulle

difese: il tridente delle meraviglie del Liverpool potrebbe

andare a segno con Salah come primo marcatore (4,25), seguito da

un gol di Manè (2,05) e Firmino (2,60). Dall’altro lato del

campo, l’Arsenal si affida a Aubameyang (2,35), Lacazette (2,70)

e Pepe (3,85).

Per i quotisti, il Liverpool riuscirà ad imporsi sia nel

primo (2,16) che nel secondo tempo (2,04) con il risultato

finale di 2-1 (8,99) evitando così di arrivare ai rigori, dove

l’anno scorso perse 5-4 contro il Manchester City. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte