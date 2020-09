Calcio: con Pirlo anche Toni e Thiago Motta neoallenatori

(ANSA) – ROMA, 16 SET – Non solo Andrea Pirlo, ma anche Luca

Toni, Thiago Motta, Mohammed Kallon e Cristian Chivu. Come

ufficalizzato dal settore tecnico della Figc, sono tanti i nuovi

allenatori abilitati Uefa Pro che hanno appena superato l’esame

finale del corso e dunque potranno sedere in panchina anche in

club della massima serie .

La qualifica UEFA Pro è infatti la massima abilitazione

riconosciuta a livello europeo per un tecnico e consente di

poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai

campionati di Serie A e Serie B maschile.

Tra i neoallenatori molti i nomi noti del calcio italiano,

compresi i due tecnici che quest’anno guideranno Juventus e

Spezia in Serie A, Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano. E poi

ancora: le allenatrici della Nazionale maschile Under 15 e della

Nazionale femminile Under 17, Patrizia Panico e Nazzarena

Grilli; oltre, come già detto, al campione del mondo nel 2006,

Luca Toni, e il vicecampione d’Europa con la maglia azzurra nel

2012, Thiago Motta. E inoltre Mauro Antonioli, Morgan De Santis,

e altri ancora.

Oltre a Panico e Grilli, il corso ha abilitato anche Manuela

Tesse, sono in tre dunque ad affiancarsi, nell’albo dei tecnici

UEFA Pro, alla ct azzurra Milena Bertolini, a Carolina Morace e

Elisabetta Bavagnoli. (ANSA).



—

