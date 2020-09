Calcio: condizioni Graziani in rapido miglioramento

(ANSA) – FIRENZE, 09 SET – “Le condizioni generali” di

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, 67 anni, ricoverato all’ospedale

San Donato di Arezzo, “appaiono in rapido, progressivo

miglioramento”. E ‘quanto si legge in una nota diffusa dalla Asl

Toscana Sud Est “in pieno accordo con l’interessato”.

L’ex calciatore campione del mondo, oggi opinionista

televisivo, si spiega, “è ricoverato nel presidio ospedaliero

San Donato di Arezzo, in seguito ad un evento traumatico. Il

paziente è seguito in modo multidisciplinare dai professionisti

dell’ospedale”. Graziani, secondo quanto appreso ieri, è stato

ricoverato ad Arezzo per le conseguenze di una caduta domestica

avvenuta verso la fine della settimana scorsa: l’ex calciatore

avrebbe riportato fratture alle costole. (ANSA).



—

