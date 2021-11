Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 NOV – “Sono estremamente felice di tornare

ad allenare, sono in club con l’ambizione di essere

protagonista”. Sono le prime parole da tecnico del Tottenham di

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter campione d’Italia: “La

scorsa estate – aggiunge sui social del Tottenham – non ero

pronto emotivamente, la storia con l’Inter era finita da troppo

poco. Non vedo l’ara di cominciare”. (ANSA).



