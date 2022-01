Calcio: Conte batte Ranieri, decide Davinson Sanchez al 97′

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Un gol di Davinson Sanchez ha

regalato al Tottenham la vittoria sul terreno di Vicarage Road

di Watford contro la squadra di casa allenata da Claudio

Ranieri. La rete del colombiano, che ha deciso il match, è

arrivata addirittura al 97′. Grazie a questo successo gli ‘Spurs’ salgono al quinto posto, con 33 punti, a -2 dai

concittadini londinesi dell’Arsenal, oggi sconfitti in casa dal

Manchester City capolista. La squadra guidata da Antonio Conte,

però, rispetto ai ‘Gunners’ ha due partite in meno (18 contro

20). Nel prossimo turno, il 16 gennaio, andrà in scena proprio

il derby fra Tottenham e Arsenal. Il Watford, invece, è fermo al

17/o posto, con 13 lunghezze, in piena zona retrocessione.

(ANSA).



