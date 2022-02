Calcio: Conte, “mai pensato di dimettermi dopo ko Burnley”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 25 FEB – Retromarcia di Antonio Conte: il

tecnico del Tottenham smentisce di aver mai preso in

considerazione di dimettersi, giustificando lo sfogo

post-Burnley con l’amarezza per la sconfitta. “Non ho mai

pensato alle dimissioni dopo la sconfitta contro il Burnley – ha

detto oggi il tecnico – Quando perdo, se c’è qualcuno che si

aspetta che mi presenti in conferenza stampa ridendo…non sono

quel tipo di persona, mi dispiace se metto in mostra la mia

delusione. Ho sempre bisogno almeno di un giorno per recuperare,

non riesco neppure ad andare fuori a cena. In quelle circostanze

preferisco restare da solo e analizzare la partita”.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della

trasferta contro il Leeds, Conte ha anche rivelato di aver

parlato con il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ricevendo

il massimo sostegno. “Il presidente sa bene che sono qui per

aiutare il club in ogni momento – ha aggiunto – Lo farò fino

alla fine. E’ la realtà e lui sa che io lavoro duramente. Ha

grande rispetto per il nostro lavoro, mio e del mio staff”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte