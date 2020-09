Calcio: Conte, mi sono gustato sfida con Fiorentina

(ANSA) – MILANO, 29 SET – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte

si è divertito durante la partita contro la Fiorentina e giudica

scontata la necessità di cercare un maggiore equilibrio e di

migliorare: “A me la partita con la Fiorentina è piaciuta molto.

Mi sono gustato la partita perché l’Inter ha creato tante

occasioni giocando un calcio offensivo e aggressivo in fase di

non possesso. Quando abbiamo preso gol ci siamo fatti trovare

poco equilibrati” “Mi sono goduto lo spettacolo offerto dalla mia squadra –

aggiunge il tecnico alla vigilia della sfida contro il Benevento

– ma è inevitabile che ci sia da migliorare. In questo fine

settimana squadre che attaccano con tanti uomini, come il City o

il Bayern, hanno perso 5-2 e 4-1. Sono top team. Tuttavia, è

inevitabile che se vuoi fare un calcio offensivo rischi qualcosa

in più. Dobbiamo essere bravi a continuare a fare quel che

stiamo facendo perché i calciatori si divertono, migliorando

sotto l’aspetto dell’equilibrio”. (ANSA).



