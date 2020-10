(ANSAAFP) – ROMA, 15 OTT – Tutto facile per il Bayern Monaco,

che si sbarazza del Duren (club di quinta serie) per 3-0 e passa

ai sedicesimi della Coppa di Germania. Protagonista della

serata il neo acquisto Eric Maxim Choupo-Moting autore di una

doppietta al 24’del primo tempo e al 30′ della ripresa. A segno,

anche Thomas Muller su rigore. Il match si è giocato a porte

chiuse per l’emergenza coronavirus. (ANSAAFP).



