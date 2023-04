Condividi l'articolo

(ANSA) – CREMONA, 05 APR – Fiorentina batte Cremonese 2-0

(1-0) nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Allo Zini, gli

uomini di Italiano si impongono per 0-2 grazie alle reti di

Cabral nel primo tempo e Gonzalez nella ripresa dagli undici

metri. Nulla da fare, dunque, per i grigiorossi che finiscono il

match in dieci per l’espulsione di Aiwu nell’occasione del

rigore per la Fiorentina. (ANSA).



