Calcio: Corso per ds, anche Albertini fra i partecipanti

(ANSA) – FIRENZE, 16 NOV – C’è anche il presidente del

Settore Tecnico Demetrio Albertini fra i partecipanti al corso

in streaming per direttori sportivi a Coverciano. Questa

settimana docente d’eccezione sarà l’ex ct della Nazionale di

pallavolo Mauro Berruto. Molti i nomi noti del calcio italiano

che frequentano il corso, fra questi anche il vicecampione

d’Europa in azzurro Ignazio Abate, l’attuale supervisore

dell’area tecnica della Fiorentina Dario Dainelli; l’attuale

membro dello staff dirigenziale della Lazio Alessandro Matri;

l’ex difensore del Torino Emiliano Moretti e l’ex attaccante di

Fiorentina e Milan Giampalo Pazzini. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte