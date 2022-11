Calcio: Cremonese; Alvini, questa squadra si salverà

Condividi l'articolo

(ANSA) – CREMONA, 10 NOV – Alla ricerca della prima vittoria

in campionato in una partita “fondamentale”. Così mister

Massimiliano Alvini definisce la sfida di domani sera della sua

Cremonese ad Empoli. “In questo ultimo periodo abbiamo trovato

la continuità di risultati. Il pareggio con il Milan è stato

molto importante ma è ovvio che il desiderio sia quello di

vincere per poter restare nel gruppo salvezza. Giocare tante

partite in pochi giorni prevede un grande dispendio di energie

ma lo staff della Cremonese ha lavorato benissimo”.

“Partiremo tutti per la Toscana e domani mattina – aggiunge –

vedremo chi potrà giocare e chi dovrà restare a riposo. Dessers

si è allenato, domani mattina valuteremo, dovrebbe essere pronto

per giocare. Poi dipenderà da quello che voglio fare, ma non ho

problemi, sono certo che chi scenderà in campo risponderà

presente. Il nostro è un percorso partito da lontano e che si è

chiuso solamente a poche ore dalla fine del mercato estivo. E’

normale che sia servito del tempo per trovare le giuste

conoscenze. Ma i ragazzi hanno sempre dato il massimo e adesso

stiamo raccogliendo i frutti di quanto seminato. Giocheremo

contro l’Empoli che considero una squadra importante con un

progetto bellissimo. Da tanti anni fanno calcio ad alto livello,

con programmazione e sviluppando un certo tipo di calcio”.

“L’importante – sottolinea Alvini – è che la mia squadra

abbia chiaro quello che deve fare. Domani magari potremo fare

una pressione un po’ diversa, ma non una pressione altissima

come abbiamo fatto ad inizio stagione. I ragazzi stanno facendo

bene così, abbiamo bisogno di certezze. La Cremonese è attaccata

alle dirette concorrenti, chi dice il contrario non conosce la

forza che c’è dentro al gruppo di lavoro e dentro di noi. Siamo

uniti, un’entità unica. Il pareggio contro il Milan è stato

importante, ma adesso è già alle spalle. Siamo concentrati

sull’Empoli e consapevoli della nostra forza e della nostra

precisa identità. Questa squadra si salverà’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte