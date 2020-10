(ANSA) – CROTONE, 16 OTT – La Lega di Serie A ha accolto la

richiesta del Crotone ed ha concesso la possibilità di far

svolgere, prima della partita Crotone.Juventus in programma

domani allo stadio Ezio Scida, un minuto di silenzio in memoria

della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli scomparsa

nella noptte tra mercoledì e giovedì. (ANSA).



—

