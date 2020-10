Calcio: Crotone; Stroppa, a Cagliari per trovare continuità

(ANSA) – CROTONE, 24 OTT – Il Crotone si appresta a

concludere il periodo di isolamento dopo la scoperta di un

giocatore positivo al Covid e per questo il tecnico Giovanni

Stroppa, alla vigilia della sfida esterna contro il Cagliari, ha

svolto una conferenza stampa on line dal luogo del ritiro.

“Questo isolamento è trascorso in modo sereno – dice Stroppa – e

gli allenamenti sono proseguiti come nelle altre settimane.

Sicuramente è stato un ritiro in positivo che ci è servito per

poterci conoscere meglio visto che la squadra si è completata da

qualche settimana”.

L’allenatore – che torna ad avere disponibili il

centrocampista Benali e l’attaccante Riviére reduci da infortuni

– sottolinea la necessità di dare continuità alle prestazioni: “Siamo a inizio torneo. Con la Juve abbiamo fatto una

prestazione importante ed è stato importante fare punti. Contro

il Cagliari dobbiamo dare continuità a quella prestazione vista

con la Juventus e fare meglio in alcune situazioni nelle quali

non siamo stati bravi”. Stroppa fa capire che non si saranno

cambiamenti nella formazione nonostante il Crotone già mercoledì

debba tornare in campo per la Coppa Italia contro la Spal: ” Non

ci sono titolari o riserve, si guarda a chi sta meglio. Non c’è

una formazione ideale: io guardo lo stato di forma dei ragazzi

per mettere in campo i più pronti. Per quanto riguarda gli

impegni ravvicinati ci penseremo. Adesso abbiamo il Cagliari da

affrontare”.

Si giocherà a mezzogiorno e per Stroppa l’orario è

ininfluente: “In ottica gara cambia poco a che ora si gioca.

Dovremmo solo anticipare il pranzo. Poi se si considera che con

il ritorno all’orario solare si avviciniamo all’orario più

tradizionale delle gare non penso che ci saranno

stravolgimenti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte