Calcio: Crotone; troppi casi Covid, per Asp non può giocare

(ANSA) – CROTONE, 13 GEN – L’Azienda sanitaria provinciale ha

espresso parere negativo sulla trasferta del Crotone a Parma per

l’elevato numero di casi di positività al Covid riscontrati tra

i giocatori ed i componenti della società calcistica calabrese,

che milita nel campionato di serie B.

Il Crotone dovrebbe partire venerdì per Parma per giocare

contro la squadra emiliana sabato pomeriggio. Si attende adesso

la decisione della Lega calcio di Serie B su un eventuale rinvio

della partita.

Secondo quanto si é appreso, i calciatori del Crotone

positivi sono 15, mentre non si conosce il numero dei contagiati

all’interno dello staff. (ANSA).



