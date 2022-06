Calcio: da Elisabette MBE a Bale, ‘che gioia in giorno Giubileo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Onorificenza per Gareth Bale nel

giorno del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

L’attaccante gallese è stato nominato membro dell’Ordine

dell’Impero Britannico (MBE) e sul suo profilo Instagram ha

espresso la sua soddisfazione. “Sono molto orgoglioso – le

parole di Bale, dal profilo Instagram – Ricevere questa

onorifecenza nel giorno del Giubileo di Sua Maesta’ lo rende

ancora piu’ speciale”. “Sono entrato in un’accademia di calcio

all’età di 9 anni – prosegue l’attaccante gallese – quindi lo

sport è una parte determinante della mia identità. Riconosco il

privilegio di poter fare ciò che amo e per tutti gli incredibili

momenti, esperienze, risultati e ricordi che il calcio mi ha

regalato, spero di essere stato in grado di restituire

altrettanto. Il calcio è tutta la mia vita e sono profondamente

onorato di essere riconosciuto dalla Regina”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte