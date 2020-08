Calcio: De Bruyne miglior giocatore della Premier 2019-’20

(ANSA) – LONDRA, 16 AGO – Kevin de Bruyne, centrocampista del

Manchester City, è stato eletto miglior giocatore della stagione

2019-2020 in Premier League. Autore di 20 assist (eguagliato il

record di Thierry Henry, 2002-2003) e 13 gol, De Bruyne, 29

anni, è stato il giocatore più decisivo del campionato inglese.

Grazie ai voti degli utenti di Internet, dei capitani delle

squadre della Premier e di una giuria di specialisti, il belga

ha battuto un trio del Liverpool, vincitore del campionato

inglese con 18 punti di vantaggio sul City: Trent

Alexander-Arnold, Jordan Henderson e Sadio Mané. L’attaccante

del Leicester e capocannoniere della stagione Jamie Vardy (23

gol), l’attaccante del Southampton Danny Ings e il portiere del

Burnley Nick Pope erano gli altri giocatori in lizza.

De Bruyne è il terzo giocatore belga ad essere incoronato dopo

Vincent Kompany, anche lui con City, ed Eden Hazard quando

giocava per il Chelsea.

A rovinare l’incoronazione di De Bruyne è però arrivata

l’eliminazione dalla Champions ad opera del Lione (3-1),

nonostante il suo gol del pareggio realizzato al 69′. (ANSA).



