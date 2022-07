Calcio: De Laurentiis jr., perché Koulibaly non rinnova?Non so

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – “Koulibaly arriverà nei prossimi

giorni. Gli abbiamo offerto 6 milioni netti per 5 anni, perché

non accetta? Non posso entrare nella testa di ogni giocatore”.

Lo ha detto il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis

al termine dell’allenamento di oggi della squadra azzurra a

Folgarida-Dimaro, come riportato da Tuttonapoli.net.

“Non sono pochi soldi – ha aggiunto parlando del difensore

azzurro il cui contratto scade a giugno 2023 – ma lui è un uomo

vero, una persona perbene, confermarlo come giocatore e poi come

dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo

anche con Albiol, ma fu una decisione familiare quella di andare

via”. Il vicepresidente azzurro ha parlato anche di Mertens,

dicendosi ottimista: “Gli abbiamo offerto – ha detto – una cifra

importante, 2,5 milioni di euro netti. Per me accetterà, Napoli

gli ha dato molto e potrà dargli ancora parecchio, bisogna

essere positivi per attirare la positività”.

Ultimo passaggio su un possibile ritorno a Napoli di Hamsik a

fine carriera, per lavorare come dirigente del club: “Noi

lasciamo le porte aperte – ha detto – non le chiudiamo mai a

nessuno. Soprattutto a chi ha fatto del bene nel Napoli”.

