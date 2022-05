Calcio: De Laurentiis, Koulibaly simbolo, se vuole andare decida

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 20 MAG – “Koulibaly è un simbolo del Napoli

e lui se non vuole più esserlo è lui che deve deciderlo. Noi

vogliamo che resti, ma la gente non la si può obbligare”. Lo ha

detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine

dell’inaugurazione del villaggio “Race for the Cure”, in Piazza

Plebiscito.

Parlano delle offerte per il difensore centrale, De

Laurentiis ha detto che “ognuno ha una propria dignità e ha le

proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. Io non ho mai

obbligato nessuno a restare anche con un contratto lungo. Mai.

L’unico forse è stato Mazzarri, un caro amico che saluto, che

dopo due anni mi disse che voleva andare via. No, tu qua devi

rimanere. E lui molto opportunamente e rispettosamente è rimasto

e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni”. (ANSA).



