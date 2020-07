Calcio: De Laurentiis, Osimhen sacrificio da cento milioni

(ANSA) – NAPOLI, 31 LUG – “Abbiamo preso Osimhen perché è un

giocatore che seguivamo da tempo. Lo voleva Rino Gattuso e lo

voleva Cristiano Giuntoli che mi hanno convinto a fare questo

sacrificio da 70 mln più 10 di bonus. Se consideriamo anche i

vari stipendi superiamo anche i 100 mln”. Lo ha detto il

presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando

l’acquisto di Osimhen a Sky.

“Da Osimhen – ha spiegato – non ci dobbiamo aspettare tutto e

subito, non fa 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per

la squadra straordinario e far fare gol anche agli altri

azzurri. Si è subito innamorato di Napoli. Mi ha fatto domande

di vita vissuta, di sociale, più che di calcio. Ci eravamo

accordati con i procuratori per una certa cifra, poi ha cambiato

i procuratori, il fratello ci ha comunicato che aveva preso

degli altri agenti e bisognava dargli più soldi, ma nel calcio è

così. Gli acquisti più belli sono stati di Cavani, Higuain,

questo è desiderato da Giuntoli e Gattuso che mi hanno convinto.

Ora bisogna capire se nella nostra rosa c’ sufficiente respiro

in attacco o se dovremo migliorare qualcosa. Abbiamo ancora

Petagna e Rrahmani da far rientrare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte