Calcio: derby Torino, granata chiamati a impresa

(ANSA) – ROMA, 17 FEB – La Juventus si prepara alla sfida di

Champions League contro il Villarreal affrontando il Torino di

Ivan Juric nell’anticipo della giornata numero 26 di Serie A. I

bianconeri, oltre ad attraversare un ottimo momento di forma,

possono contare anche su una

tradizione favorevolissima: negli ultimi 26 anni, in campionato,

i granata hanno battuto

i cugini solo una volta, nell’aprile 2015.

Normale, con questi numeri, che la

formazione di Allegri sia ampiamente favorita, secondo gli

esperti Sisal, a 1,60 rispetto al 5,50 del Torino mentre per il

pareggio si scende a 4,00. Essendo una stracittadina, dove la

posta in palio è ben più alta dei tre punti, è da aspettarsi una

partita accorta da parte di

entrambe: normale quindi che Under, a 1,80, e Over, dato a 1,90,

siano molto vicini.

Domani sera all’Allianz Stadium si sfidano la miglior difesa

interna della Serie A

contro il peggior attacco in trasferta del campionato: l’ipotesi

che il Torino non segni

alla Juventus si gioca a 2,10. (ANSA).



