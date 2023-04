Calcio: Dilettanti, rinnovato accordo tra Lega e Macron

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – La Lega Nazionale Dilettanti andrà

ancora avanti insieme a Macron: l’accordo di partnership siglato

oggi a Roma nella sede della Lnd prevede la fornitura di tutto

l’abbigliamento tecnico, accessori, divise gara, materiale

tecnico per la sede nazionale, i comitati regionali e relative

rappresentative, le delegazioni provinciali, il dipartimento

Beach Soccer, la rappresentativa di Serie D, le rappresentative

nazionali LND Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per

tutti i team che partecipano alla Juniores Cup.

Non solo: la presenza di Macron si allarga anche con la

fornitura di palloni da calcio per i campionati nazionali e

regionali, maschili e femminili, nonché per le rappresentative

nazionali e regionali. Presente anche il calcio a 5, con i

palloni destinati ai campionati regionali. “Saluto con piacere e

autentica soddisfazione questa importante partnership con

Macron, che condivide con la LND valori e spirito di abnegazione

nel raggiungere gli obiettivi – ha detto il presidente dei

Dilettanti, Giancarlo Abete – L’azienda bolognese rappresenta,

ormai da anni, una delle maggiori eccellenze nel made in Italy”.

Il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello, sottolinea che “essere

partner dell’ente che organizza e gestisce la base del nostro

calcio nazionale è per noi motivo di grande orgoglio, oltre che

un importante stimolo per mettere a disposizione di staff e

atleti prodotti performanti e di alta qualità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte