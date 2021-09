Calcio: domani Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 30 SET – Sei giornate di campionato e già gli

errori vanno ridotti al minimo. Cagliari e Venezia si sfidano

domani sera alla Unipol Domus Arena nell’anticipo di

Serie A che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le

formazioni. Sardi e lagunari si ritrovano dopo 18 anni e i

padroni di casa, ancora a secco di vittorie in stagione, partono

ampiamente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint: il

primo successo in campionato, per il Cagliari, si gioca a 1,70,

rispetto al 4,75 del Venezia mentre il pareggio è in quota a

3,90. Il bilancio, in Serie A, vede la formazione oggi allenata

da Paolo Zanetti in leggero vantaggio: 3 vittorie venete, 2

pareggi e un successo dei rossoblù, nel novembre 1966, con Gigi

Riva protagonista grazie a una doppietta. Entrambe le formazioni

cercheranno i tre punti: così la possibilità che entrambe vadano

a segno, Goal a 1,65, è assai più probabile del fatto che una

delle due rimanga a secco, No Goal offerto a 2,10. In questa

stagione il Cagliari ha ottenuto gli unici punti grazie a un

doppio 2-2: lo stesso risultato esatto domani sera pagherebbe 16

volte la posta. Finora l’uomo in più per i rossoblù di Mazzarri

è stato Joao Pedro. Il capitano, 4 gol e 2 assist finora per

lui, sta cercando di tirare fuori la sua squadra dai bassifondi

della classifica. È sempre lui il maggior candidato a lasciare

il segno sul match con il Venezia tanto che il suo gol si gioca

a 2,00. Paolo Zanetti si affida a Francesco Forte sempre alla

ricerca della sua prima rete in Serie A: il numero 9 del

Venezia, a segno alla Unipol Domus Arena, è

offerto a 4,00 (ANSA).



—

