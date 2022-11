Calcio donne: il 2022 dell’Italia si conclude con una sconfitta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – L’anno 2022 si chiude male per la

Nazionale femminile di calcio, che è stata dall’Irlanda del Nord

per 1-0. E’ il terzo ko per le azzurre, dopo quelli rimediati

nelle amichevoli disputate contro il Brasile e l’Austria. Sul

terreno del Seaview di Belfast la squadra guidata da Milena

Bertolini non è riuscita a ritrovare lo spirito e le geometrie

che le hanno permesso di conquistare la qualificazione ai

Mondiali. Un finale amaro, con la rete al 17′ st di McFadden,

che fa emergere le attuali difficoltà della squadra, apparsa

troppo imprecisa nei momenti chiave del match. L’Italia esce dal

campo a testa bassa, consapevole di dover fare molto di più,

soprattutto in fase offensiva. Ci proverà a febbraio in

Inghilterra, in occasione della Arnold Clark Cup, torneo dal

quale ripartirà il percorso verso i Mondiali, che si

disputeranno dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova

Zelanda. “Siamo scese in campo con il giusto approccio – dice la

ct Bertolini – e, fino al gol, non abbiamo rischiato. Il

rammarico è di non essere state precise nell’ultimo passaggio,

perché abbiamo creato varie occasioni senza però possedere la

giusta cattiveria per concludere l’azione. Dopo il gol ci siamo

disunite e sbilanciate troppo, prestando il fianco alle loro

ripartenze. Purtroppo in questo momento non riusciamo a essere

ciniche”. (ANSA).



