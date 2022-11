Calcio donne: sconfitta Italia nell’amichevole con l’Austria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – A Lignano Sabbiadoro arriva la

seconda sconfitta consecutiva per le Azzurre, che dopo il ko di

misura con il Brasile perdono di nuovo 1-0 contro l’Austria

nella penultima uscita dell’anno. Nonostante la sconfitta, i

circa 2mila spettatori che hanno riempito le tribune dello

stadio ‘Teghil’ hanno applaudito la prestazione e il coraggio

dell’Italia, che dopo l’acuto di Hickelsberger-Fuller e qualche

minuto di sbandamento ha ripreso ad attaccare con la solita

verve, non trovando però il pari nonostante le tante occasioni

da rete. Bene la fase difensiva, da registrare invece quella

offensiva, come richiesto anche alla vigilia del match da Milena

Bertolini, che ha comunque apprezzato l’impegno delle sue

calciatrici.

“Nella prima mezz’ora abbiamo fatto bene, poi purtroppo

abbiamo subito il gol che ci ha un po’ impaurite – ha dichiarato

Milena Bertolini dopo il fischio finale – nel secondo tempo ho

visto una buona reazione, abbiamo avuto varie occasioni da rete

e siamo riuscite a mettere in grande difficoltà l’Austria.

Stiamo facendo fare esperienza alle giovani che si stanno

mettendo in mostra in campionato e sono contenta del loro

contributo. In vista del match di martedì lavoreremo sulla fase

offensiva, per continuare a crescere dobbiamo essere più

ciniche”.

L’ultimo match del 2022 si disputerà martedì (ore 20 italiane,

diretta su Rai Sport + HD) a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

Il cammino verso il Mondiale riprenderà a metà febbraio con

l’Arnold Clark Cup, il prestigioso torneo inglese che, oltre

alle Azzurre e alla selezione di casa campione d’Europa in

carica, vedrà la partecipazione di Belgio e Corea del Sud.

(ANSA).



