Calcio donne:Azzurre,28 convocate per sfide Israele e Bosnia

(ANSA) – ROMA, 07 SET – Dopo un’attesa durata sei mesi, tanto

è passato dall’ultimo match disputato nell’Algarve Cup, le

Azzurre sono pronte a tornare in campo per riprendere il cammino

di qualificazione al Campionato Europeo del 2022. Giovedì 10

settembre l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare i

match contro Israele e Bosnia Erzegovina, che si disputeranno

rispettivamente giovedì 17 settembre (Stadio ‘Carlo Castellani’

di Empoli, ore 20.45, diretta su RaiSport) e martedì 22

settembre (ore 16, Zenica).

Nelle otto uscite successive al Mondiale francese –

considerando anche le due gare dell’Algarve Cup – la Nazionale

Femminile ha sempre vinto. Per ritrovare quell’alchimia, dare

continuità ai risultati e mantenere il primo posto nel girone B,

le Azzurre cercheranno di ripartire con due successi, il viatico

migliore per presentarsi alla doppia fondamentale sfida in

programma il 27 ottobre e il 1° dicembre contro la selezione

danese, che nelle 5 partite di qualificazione ha conquistato 15

punti e può contare su una migliore differenza reti. Per

riuscirci la Ct Milena Bertolini, che dovrà fare a meno delle

infortunate Sara Gama e Valentina Cernoia, ha deciso di puntare

su 28 calciatrici. Prima chiamata in Nazionale maggiore per i

difensori di Roma e Sassuolo Tecla Pettenuzzo e Maria Luisa

Filangeri, e anche per Lucia Di Guglielmo, Cecilia Prugna ed

Elisa Polli, protagoniste insieme a Benedetta Glionna – che

ritrova la maglia azzurra due anni e mezzo dopo l’ultima

convocazione – del grande inizio di stagione dell’Empoli.

Tornano invece in gruppo dopo una lunga assenza il portiere

Francesca Durante e la centrocampista Flaminia Simonetti.

(ANSA).



