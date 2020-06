Calcio: doppio Haaland, B.Dortmund certo del secondo posto

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Grazie alla doppietta realizzata dal giovane attaccante norvegese Erling Haaland in casa del Lipsia (vittoria 0-2 dei gialloneri), il Borussia Dortmund si è assicurato il secondo posto in Bundesliga e l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Si replica quindi il podio della scorsa stagione, quando manca un turno a completare il campionato: primo il Bayern Monaco (79 punti), secondo il Borussia Dortmund (69) e terzo il Lipsia (63).

Il grande vincitore della giornata è il Borussia Moenchengladbach (62 punti), che passa 1-3 sul terreno del Paderborn e scavalca il Bayer Leverkusen (battuto 2-0 dall’Hertha Berlino) al quarto posto, ultimo valido per la Champions. A decidere l’incontro le due reti del capitano Lars Stindl. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte