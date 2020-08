(ANSA) – TORINO, 04 AGO – Paulo Dybala ha svolto un

allenamento personalizzato: nel primo giorno di lavori della

settimana che porterà alla sfida contro il Lione, il calciatore

della Juventus ha lavorato a parte. Lo staff medico bianconero

monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno, cercando di

farlo rientrare in tempo per sfidare i francesi. (ANSA).



—

