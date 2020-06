Con la vittoria per 1-0 del Portimonense sul Gil Vicente è ripartito ufficialmente il campionato portoghese con la Primeira Liga. La rete di Lucas permette ai padroni di casa di cogliere tre punti importanti in chiave salvezza. In campo, ora, c’è il Porto primo in classifica impegnato sul campo del Famalicao.



