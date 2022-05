Calcio: Empoli; Andreazzoli, oggi ha vinto squadra migliore

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – “Oggi ha vinto la squadra migliore

e che ha prodotto di più. A onor del vero potevamo essere un

pochino più avvantaggiati se non ci fossimo fatti l’autogol. Il

finale del primo tempo ci ha un pochino fiaccato, ma va dato

ampio merito all’Inter”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli

Aurelio Andreazzoli, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con

l’Inter. “In partite così per fare risultato ti deve andare

tutto bene e noi non siamo stati baciati dalla fortuna sui

cambi. Mi è solo spiaciuto finire la gara sulle ginocchia. In

spogliatoio avevamo più gente zoppa che altro, ma probabilmente

sarebbe stata la stessa cosa nei confronti di una squadra

dall’organico incredibile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte