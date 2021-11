Calcio: Empoli batte Fiorentina 2-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – EMPOLI, 27 NOV – E’ finita 2-1 Empoli-Fiorentina ed

i viola hanno incassato la settima sconfitta in 14 turni, a

fronte di altrettante vittorie, confermandosi incapaci di

pareggiare. La squadra viola era andata in vantaggio per prima

con l’11/a rete di Vlahovic al 12′ della ripresa, ma nel giro di

tre minuti – dall’87’ al 89′ – l’Empoli ha ribaltato il

risultato con Bandinelli e Pinamonti.

Vittoria in rimonta per i padroni di casa anche in

Sampdoria-Verona, terminata 3-1. Scaligeri avanti con un tiro di

Tameze, deviato da Yoshida (37′). Nella ripresa la Samp cambia

marcia e con i gol di Candreva, Ekdal e Murru si prende i tre

punti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte