Calcio: Eriksen torna a parlare ‘voglio Mondiale Qatar’

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Christian Eriksen torna a parlare

davanti alle telecamere per la prima volta da oltre 6 mesi,

rompendo un silenzio che durava da prima del malore che lo ha

colpito lo scorso 12 giugno, durante la sfida di Euro 2020 tra

la sua Danimarca e la Finlandia: “È stato incredibile che la

gente abbia sentito il bisogno di scrivermi e mandarmi dei fiori

– ha detto l’ex Inter a DRTV, ricordando i momenti trascorsi in

ospedale a Copenaghen – Quello che mi è accaduto ha colpito

moltissime persone, che hanno sentito il bisogno di farlo sapere

a me e alla mia famiglia. Questo mi rende davvero felice”.

Poi Eriksen parla del suo futuro da calciatore: “Il mio

obiettivo è giocare il Mondiale in Qatar. Voglio giocare. Questa

è stata la mia mentalità da sempre. È un obiettivo, un sogno. Se

sarò scelto è un’altra cosa, ma è il mio sogno tornare. Sono

sicuro di poter tornar perché non mi sento affatto diverso.

Fisicamente, sono in perfetta forma. Questo era il mio obiettivo

ed è ancora lontano, quindi fino ad allora giocherò a calcio e

dimostrerò che sono tornato allo stesso livello”. (ANSA).



