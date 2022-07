Calcio: Euro donne; Germania-Danimarca 4-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Poker della Germania nella gara di

esordio degli Europei di calcio femminile. Le tedesche allenate

da Martina Voss-Tecklenburg hanno battuto 4-0 la Danimarca

grazie alle reti di Magull al 21′, Schüller al 12′ st, Lattwein

al 33′ st’ e Popp che al 41′ del secondo tempo chiude

definitivamente i giochi in una partita a tratti dominata.

Le tedesche raggiungono così la Spagna in vetta alla

classifica del girone B. Germania e Spagna si affronteranno il

12 luglio prossimo mentre Danimarca sfiderà la Finlandia in

quello che potrebbe essere già un match decisivo in vista del

passaggio al turno successivo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte