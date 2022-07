Calcio: Euro donne; Norvegia-Irlanda del Nord 4-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – SOUTHAMPTON, 07 LUG – La Norvegia ha battuto

l’Irlanda del Nord 4-1 giovedì in una partita degli Europei di

calcio femminile giocata a Southampton e si porta

momentaneamente in testa alla classifica del gruppo A grazie

alla differenza reti dopo che ieri l’Inghilterra ha vinto 1-0

nel match di apertura contro l’Austria.

Le scandinave hanno fatto la differenza nel primo tempo,

grazie alle reti di Julie Blakstad (10′), Frida Maanum (13′) e

Caroline Graham Hansen (31′). Le nordirlandesi all’inizio della

ripresa sono andate a segno con Julie Nelson (4′ st), ma le

speranze di rimonta sono state spente cinque minuti dopo dalla

rete di Guro Reiten che ha fissato il punteggio sul 4-1 per le

norvegesi. (ANSA).



